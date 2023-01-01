«Т Плюс» приступает к отопительному сезону 2023-2024 в Перми Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» обеспечили 100%-ную готовность к запуску тепла в городе Перми. Теплоэнергетики приступят к подключению социальных объектов — детских садов, школ, больниц и культурных учреждений — с 19 сентября. Соответствующее постановление № 829 от 15.09.2022 г. подписал глава Перми Эдуард Соснин.

Управляющим организациям — УК/ТСЖ — рекомендовано проводить подключение жилых домов к отоплению в период по 25.09.2023г. Это позволит обеспечить постепенное подключение зданий к теплоносителю, так как на старте подачи отопления требуется регулировка гидравлических и температурных режимов для сохранения работоспособности систем отопления.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой более 540 социально-культурных объектов. Также энергокомпания подает теплоресурсы для жителей свыше 4,5 тыс. многоквартирных домов, подключение которых к теплу начнется в ближайшее время.

В ходе подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузок энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей в Перми, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. Подготовлено оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пункта.

В год 65-летия Пермских тепловых сетей была запланирована перекладка 22 км ключевых тепломагистралей в Перми, которые были определены с учетом празднования 300-летия краевой столицы. В результате обновлены трубопроводы на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Малкова, Кабельщиков, Нефтяников, Котовского, Попова, Связистов, в правобережной части города — на улицах Сивашской, Липатова, Маршала Рыбалко и др.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания планирует направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

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