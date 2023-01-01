До конца сентября в более 100 домах Перми пройдут кратковременные отключения воды
Ограничения коснутся жителей пяти районов города
С 19 по 30 сентября в Перми в связи с плановыми и ремонтными работами пройдут кратковременные отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные компании «Новогор-Прикамье».
С 9:30 19 сентября до 9:30 20 сентября будет отключен участок
водопровода на ул. Хабаровской, 173. Без воды останутся жители домов по:
— ул. Ветлужской,
62 (ЦТП):
— ул. Ветлужской,
62, 64, 66, 68, 70;
— ул. Кочегаров,
71;
— ул. Хабаровской,
173, 171, 270.
В пятницу, 22 сентября, с 9:00 до 20:00 из-за ремонта водопровода
в Орджоникидзевском районе воду отключат в частном секторе на ул. Ишимской, 3, 4,
7, 11, а также в домах по улицам:
— Хохловской, 33,
35, 39, 39а, 38, 40, 41, 42, 43;
— Граничной, 32,
34, 38, 40;
— Боковой, 12, 14;
— Верхоянской, 45,
53, 65, 67, 69, 91;
— Верхне-Вишерской,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17.
23 сентября с 9:00 до 19:00 запланировано отключение на ул. Карпинского,
61, 63, 69 и ул. Самолётной, 50, 52.
В тот же день с 9:30 до 19:00 воды не будет в Мотовилихе по следующим
адресам:
— ул. Тургенева,
12, 14, 17, 18/2, 18/3, 19, 21, 23;
— ул. Дружбы, 2,
4, 6, 7, 9, 12, 14;
— ул. Халтурина,
14, 16 (детский сад);
— ул. КИМ, 85, 89,
91а.
Кроме того, с 10:00 23 сентября до 10:00 24 сентября водоснабжение
будет отсутствовать на следующих улицах Индустриального района:
— Карпинского, 100а;
— Рязанской, 3,
5, 7, 9, 11, 13;
— Советской Армии,
72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4;
— Засулич, 42, 43.
24 сентября с 10:00 до 19:00 воду отключат в Свердловском
районе на ул. Обвинской, 10, 10а, 12а, ул. Куйбышева, 127, 129б и ул. Саранской,
3, 5, 5е.
С 10:00 25 сентября и до 10:00 26 сентября запланировано отключение
на ул. Емельяна Ярославского, 22, 24, 26, ЦТП по ул. Емельяна Ярославского, 10б,
ул. Яблочкова, 36.
27 сентября с 9:30 до 19:30 из-за ремонта водовода без воды останутся
жители домов по:
— ул. Сергинской,
34, 36, 38, 41, 43, 45;
— ул. Брестской,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
С 10:00 28 сентября до 19:00 отключат воду на ул. Советской Армии,
28, 30, ул. Мира, 11, 11в, 15 и ул. Семченко, 6.
29 сентября с 10:00 до 20:00 водоснабжение будет отсутствовать
на ул. 1905 года, 35, Мотовилихинских заводах и ул. Садовой, 26.
Жителям рекомендуют сделать необходимые запасы воды на период
отключения.
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