До конца сентября в более 100 домах Перми пройдут кратковременные отключения воды Ограничения коснутся жителей пяти районов города Поделиться Твитнуть

С 19 по 30 сентября в Перми в связи с плановыми и ремонтными работами пройдут кратковременные отключения холодного водоснабжения. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на данные компании «Новогор-Прикамье».

С 9:30 19 сентября до 9:30 20 сентября будет отключен участок водопровода на ул. Хабаровской, 173. Без воды останутся жители домов по:

— ул. Ветлужской, 62 (ЦТП):

— ул. Ветлужской, 62, 64, 66, 68, 70;

— ул. Кочегаров, 71;

— ул. Хабаровской, 173, 171, 270.

В пятницу, 22 сентября, с 9:00 до 20:00 из-за ремонта водопровода в Орджоникидзевском районе воду отключат в частном секторе на ул. Ишимской, 3, 4, 7, 11, а также в домах по улицам:

— Хохловской, 33, 35, 39, 39а, 38, 40, 41, 42, 43;

— Граничной, 32, 34, 38, 40;

— Боковой, 12, 14;

— Верхоянской, 45, 53, 65, 67, 69, 91;

— Верхне-Вишерской, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17.

23 сентября с 9:00 до 19:00 запланировано отключение на ул. Карпинского, 61, 63, 69 и ул. Самолётной, 50, 52.

В тот же день с 9:30 до 19:00 воды не будет в Мотовилихе по следующим адресам:

— ул. Тургенева, 12, 14, 17, 18/2, 18/3, 19, 21, 23;

— ул. Дружбы, 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14;

— ул. Халтурина, 14, 16 (детский сад);

— ул. КИМ, 85, 89, 91а.

Кроме того, с 10:00 23 сентября до 10:00 24 сентября водоснабжение будет отсутствовать на следующих улицах Индустриального района:

— Карпинского, 100а;

— Рязанской, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

— Советской Армии, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4;

— Засулич, 42, 43.

24 сентября с 10:00 до 19:00 воду отключат в Свердловском районе на ул. Обвинской, 10, 10а, 12а, ул. Куйбышева, 127, 129б и ул. Саранской, 3, 5, 5е.

С 10:00 25 сентября и до 10:00 26 сентября запланировано отключение на ул. Емельяна Ярославского, 22, 24, 26, ЦТП по ул. Емельяна Ярославского, 10б, ул. Яблочкова, 36.

27 сентября с 9:30 до 19:30 из-за ремонта водовода без воды останутся жители домов по:

— ул. Сергинской, 34, 36, 38, 41, 43, 45;

— ул. Брестской, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

С 10:00 28 сентября до 19:00 отключат воду на ул. Советской Армии, 28, 30, ул. Мира, 11, 11в, 15 и ул. Семченко, 6.

29 сентября с 10:00 до 20:00 водоснабжение будет отсутствовать на ул. 1905 года, 35, Мотовилихинских заводах и ул. Садовой, 26.

Жителям рекомендуют сделать необходимые запасы воды на период отключения.

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