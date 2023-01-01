Максим Артамонов В Перми скоропостижно скончался бывший зампред краевой КСП Владимир Шуклецов Похороны состоялись сегодня Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Экс-заместитель председателя Контрольно-счётной палаты (КСП) Пермского края Владимир Шуклецов скончался в Перми. Его похороны состоялись сегодня, 19 сентября.

Он кончине Шуклецова пермские СМИ сообщили со ссылкой на действующего председателя краевой КСП Геннадия Тушнолобова.

В аппарате КСП «Новому компаньону» подтвердили эту информацию, сообщив, что он «скоропостижно скончался в пятницу». Причину смерти в палате не уточнили.

Владимир Шуклецов стал заместителем председателя КСП Пермского края более 20 лет назад, в 2001 году. До этого он работал в управлении налоговой полиции Пермского края и органах госбезопасности.

На посту зампреда КСП Прикамья Владимир Шуклецов работал до осени 2017 года, когда досрочно сложил полномочия в связи с выходом на пенсию.

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