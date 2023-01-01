Планируется выделить допфинансирование на капремонт ещё 12 объектов здравоохранения в Прикамье Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на проведение комплексного капитального ремонта объектов здравоохранения будут дополнительно направлены 1,3 млрд руб. Соответствующие поправки в бюджет были рассмотрены правительством Пермского края и направлены на рассмотрение Законодательного собрания Пермского края.

В частности, в 2023 году на эти цели предлагается направить 465,5 млн руб., в 2024 году — ещё 900 млн руб.

«Мы пересматриваем подход к проведению капитального ремонта объектов здравоохранения. Ранее такие работы проводились разрозненно, по отдельным зданиям. Сейчас стремимся реализовывать подобные проекты комплексно, охватывая всю площадь больниц и поликлиник», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Объекты здравоохранения преобразятся в Перми, Усть-Качке, Губахе, Гремячинске, Соликамске и Верещагино.

В частности, капремонт будет проведён в филиале Городской клинической больницы №4 в Губахе. Здесь планируются капремонты трёх объектов на ул. Дегтярёва, 1 — это здания детской поликлиники, стационара, а также поликлиники для взрослых пациентов. В Гремячинске преобразится шестиэтажный палатный корпус по адресу ул. Ленина, 161.

Кроме того, уже в этом году планируется более чем на 491 млн руб. увеличить финансирование на обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан. Это в первую очередь поможет увеличить количество и объём препаратов, выдаваемых по льготе жителям Прикамья.

Законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного собрания Пермского края на сентябрьском пленарном заседании сразу в двух чтениях.





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