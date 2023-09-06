Началось благоустройство территории пермской медико-санитарной части №1 Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

В столице Прикамья начались работы по благоустройству территории Клинической медико-санитарной части №1 (КМСЧ №1). Медицинский объект располагается на бульваре Гагарина, 68. Работы проводятся в рамках краевой программы «Качественное здравоохранение», на эти цели было выделено порядка 29 млн руб.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, от жителей в социальных сетях и при личных встречах поступают вопросы о повышении качества медицинского обслуживания. Он подчеркнул, что в регионе второй год действует программа, направленная на ремонт дворовых территорий медицинских учреждений.

«Убеждён, что двор также является важной частью медучреждений. За 2023—2024 годы мы намерены отремонтировать 22 таких пространства. Это в первую очередь оценят пациенты, которые во время лечения смогут безопасно и комфортно проводить время на территории медицинской организации. Работы в этом направлении будем продолжать», — отметил Дмитрий Махонин.

В рамках обновления территории КМСЧ №1 подрядчику предстоит заменить ограждение, асфальтовое покрытие и бордюры проезжих и пешеходных участков, а также привести в порядок фасады хозяйственных построек, установить новые лавки и урны, оборудовать места для отдыха пациентов, в частности обустроить прогулочные дорожки и тропы здоровья.

Помимо этого, на территории медицинского учреждения появятся информационные стенды, визуальная навигация и парковка для велосипедов.

Отдельное внимание в ходе работ будет уделено озеленению территории. Деревья и кустарники, утратившие жизнеспособность или представляющие опасность, будут удалены. Их место займут здоровые молодые растения. Также двор больницы украсят несколько новых клумб.

Главный врач КМСЧ №1 Денис Михайленко поделился, что для сотрудников и пациентов работы по благоустройству — долгожданное событие. Он подчеркнул, что больничный комплекс был введён в эксплуатацию в 1975 году, и с тех пор там не проводился масштабный ремонт зданий, пешеходных зон и асфальта. «С поддержкой краевых властей у нас наконец-то появилась возможность создать максимально удобные и безопасные условия пребывания не только внутри медучреждения, но и на территории больничного городка. Я уверен, что в скором времени мы все сможем увидеть и оценить позитивные изменения!» — резюмировал он.

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