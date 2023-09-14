В Барде завершён комплексный капремонт шести домов на центральных улицах Поделиться Твитнуть

Фонд капитального ремонта Пермского края

В Пермском крае в селе Барда идут работы по обновлению фасадов, крыш и фундаментов 13 многоквартирных домов. Как рассказали в региональном Фонде капремонта, подрядные организации приводят в порядок объекты, расположенные на ул. Ленина, 23а, 29, 49, 58, 60, 71 и 72, а также шесть зданий на ул. Фрунзе, 1, 3, 8, 10а, 12 и 14. На сегодняшний день полностью завершены работы по шести домам на ул. Ленина, 23а, 71, 72 и ул. Фрунзе, 1, 8, 14.

Отметим, в роли технического заказчика проекта выступает администрация Бардымского округа. Муниципалитет берёт на себя обязанности по выбору подрядных организаций на проектирование и строительно-монтажные работы, утверждению необходимой документации, осуществлению контроля на строительных объектах, проведению осмотров технического состояния домов, а также осуществлению приёмки выполненных работ по капитальному ремонту.

Как рассказали в краевом Министерстве ЖКХ, ремонтируемые жилые строения находятся в центральном планировочном районе села, их общая площадь составляет более 9,5 тыс. кв. м.

Подрядные организации проводят восстановление крыш, фасадов и фундаментов, а также ряд других работ. В частности, в доме на ул. Фрунзе, 8 выполняется утепление фасадной части здания и капитальное обновление кровли, в доме на ул. Фрунзе, 10а помимо фасада будет отремонтирован фундамент. При этом с помощью современных оцинкованных профлистов обновляются кровли, с установкой противопожарных люков. Дополнительно все деревянные конструкции обработаны специальным огнебиозащитным составом.

По словам специалистов, при обновлении фасадов домов используются панели на основе базальтовой минеральной ваты. Её главное преимущество в том, что срок службы такого материала — более 30 лет, благодаря ей теплоизоляция стен увеличивается на 30%. Кроме того, бескаркасная система не горит, она лёгкая и не оказывает дополнительную нагрузку на стены здания.

Напомним, всего в Пермском крае в этом году запланированы ремонтные работы в 350 многоквартирных домах. Это улучшит условия проживания для 150 тыс. человек. Идёт обновление 170 крыш, 140 инженерных систем, 50 фасадов, а также замена старых лифтов.

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