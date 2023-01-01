В торговом центре Перми открылся новый офис МФЦ
Десять окон для приёма заявителей работают в ТЦ «Гипервиват»
В торговом центре «Гипервиват» на шоссе Космонавтов, 65 в Перми открылось отделение многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы», сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
По данным пресс-службы главы региона, новый офис из МФЦ
состоит 10 окон для приёма заявителей и расположен на площади 335 кв. м. У
посетителей есть возможность самостоятельного доступа на портал Госуслуг –
оборудован сектор пользовательского сопровождения, зоны ожидания и детский
уголок.
Как уточнили краевые власти, в тестовом режиме отделение МФЦ
работало в ТЦ уже с середины лета. Услуги здесь уже успели получить более 2,5 тыс.
пермяков. С 18 сентября офис переведён в штатный режим работы – увеличено
количество окон приёма, расширен перечень услуг. За один визит жители,
например, могут зарегистрироваться по месту жительства, совершить сделки с
недвижимостью, оформить социальные выплаты и многое другое. Всего доступно
более 1 тыс. услуг.
По словам руководителя Пермского краевого МФЦ Леонида Громова,
новый офис «Мои документы» должен разгрузить два отделения на ул. 9 Мая, 3 и на
пр. Парковый, 23.
Ранее отделение многофункционального центра было открыто в ТЦ
«Садовый». Ежедневно за услугами сюда обращаются более 100 человек.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.