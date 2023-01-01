В торговом центре Перми открылся новый офис МФЦ Десять окон для приёма заявителей работают в ТЦ «Гипервиват» Поделиться Твитнуть

В торговом центре «Гипервиват» на шоссе Космонавтов, 65 в Перми открылось отделение многофункционального центра (МФЦ) «Мои документы», сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По данным пресс-службы главы региона, новый офис из МФЦ состоит 10 окон для приёма заявителей и расположен на площади 335 кв. м. У посетителей есть возможность самостоятельного доступа на портал Госуслуг – оборудован сектор пользовательского сопровождения, зоны ожидания и детский уголок.

Как уточнили краевые власти, в тестовом режиме отделение МФЦ работало в ТЦ уже с середины лета. Услуги здесь уже успели получить более 2,5 тыс. пермяков. С 18 сентября офис переведён в штатный режим работы – увеличено количество окон приёма, расширен перечень услуг. За один визит жители, например, могут зарегистрироваться по месту жительства, совершить сделки с недвижимостью, оформить социальные выплаты и многое другое. Всего доступно более 1 тыс. услуг.

По словам руководителя Пермского краевого МФЦ Леонида Громова, новый офис «Мои документы» должен разгрузить два отделения на ул. 9 Мая, 3 и на пр. Парковый, 23.

Ранее отделение многофункционального центра было открыто в ТЦ «Садовый». Ежедневно за услугами сюда обращаются более 100 человек.

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