Андрей Стрельцов «Пермские медведи» обыграли гандбольный клуб «Акбузат» Команда из Перми не оставила соперникам из Уфы ни шанса на успех Поделиться Твитнуть

В универсальном манеже СК им. Сухарева гандболисты «Пермских медведей» в понедельник сыграли первый домашний матч сезона в российской Суперлиге. Соперником «Берлоги» стал уфимский клуб «Акбузат».

Игра прошла под диктовку хозяев площадки, они победили с отрывом в 13 мячей. Итог поединка 36:23. Самым результативным игроком у победителей стал Дмитрий Калугин, забивший шесть голов.

После двух матчей подопечные Валентина Бузмакова занимают второе место в турнирной таблице. Следующую игру пермский клуб проведёт 23 сентября в Челябинске против «Динамо-Сунгуль».

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