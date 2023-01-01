Пермский театр оперы и балета планирует изменить дизайн и расширить линейку сувенирной продукции
Для поиска новых идей пройдёт тематический хакатон (12+)
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского готовится перезапустить создание мерча и сувенирной продукции, сообщает пресс-служба учреждения.
Для налаживания сотрудничества с талантливыми
профессионалами и художниками театр проводит PERMOPERA MERCH HACKATHON (12+). К
участию в событии приглашаются дизайнеры, производители сувениров и прочих
необычных товаров.
«Театр развивается и обновляется, а сувенирная линейка —
нет. В течение месяца мы проведём экскурсию и встречи с интересными людьми,
чтобы напитать участников хакатона смыслами и инсайтами, дадим три недели на
разработку идей сувениров и мерча, привлечём партнёров, которые помогут нам
воплотить в жизнь эту (мы уверены) красоту», – говорится в сообщении театра.
Как отметили в пресс-службе Пермской оперы, театр никогда не
занимался выпуском сувениров системно, поэтому в его сувенирном киоске сейчас небольшой
ассортимент товаров. В театре хотели бы, чтобы этого было больше, и каждый зритель
и поклонник мог для себя найти что-то по душе, по стилю и по карману.
Желающие принять участие в хакатоне могут подать заявки до
24 сентября (включительно) по ссылке.
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