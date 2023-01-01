Пермский театр оперы и балета планирует изменить дизайн и расширить линейку сувенирной продукции Для поиска новых идей пройдёт тематический хакатон (12+) Поделиться Твитнуть

Пермский театр оперы и балета им. Чайковского готовится перезапустить создание мерча и сувенирной продукции, сообщает пресс-служба учреждения.

Для налаживания сотрудничества с талантливыми профессионалами и художниками театр проводит PERMOPERA MERCH HACKATHON (12+). К участию в событии приглашаются дизайнеры, производители сувениров и прочих необычных товаров.

«Театр развивается и обновляется, а сувенирная линейка — нет. В течение месяца мы проведём экскурсию и встречи с интересными людьми, чтобы напитать участников хакатона смыслами и инсайтами, дадим три недели на разработку идей сувениров и мерча, привлечём партнёров, которые помогут нам воплотить в жизнь эту (мы уверены) красоту», – говорится в сообщении театра.

Как отметили в пресс-службе Пермской оперы, театр никогда не занимался выпуском сувениров системно, поэтому в его сувенирном киоске сейчас небольшой ассортимент товаров. В театре хотели бы, чтобы этого было больше, и каждый зритель и поклонник мог для себя найти что-то по душе, по стилю и по карману.

Желающие принять участие в хакатоне могут подать заявки до 24 сентября (включительно) по ссылке.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.