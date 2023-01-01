В Пермском крае наблюдается нехватка обслуживающего персонала и рабочих кадров Названы самые дефицитные профессии региона Поделиться Твитнуть

В Пермском крае зафиксирована острая нехватка кадров, сообщает одна из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России hh.ru.

По данным сервиса, на начало сентября рейтинг наиболее дефицитных специальностей в Прикамье возглавили администраторы магазина и торгового зала – на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме.

Помимо этого, наблюдается потребность в дворниках и автомойщиках, где на одну вакансию приходится по 0,8 резюме. Высокий спрос отмечается на врачей и токарей (по 1 резюме на вакансию), поваров (1,1), автослесарей и маляров (по 1,4), разнорабочих, операторов call-центра и сварщиков (по 1,5), слесарей (1,6), продавцов (1,7), уборщиков и машинистов (по 1,8).

Менее всего работодатели заинтересованы в услугах режиссёров и сценаристов (90,3 резюме на вакансию), операционных директоров (80,5), event-менеджеров (74,5). Кроме того, высокая конкуренция зафиксирована среди журналистов (63 резюме на вакансию) и копирайтеров (56,5).

Как пояснили аналитики компании, уровень дефицита кадров определяется через соотношение количества резюме к количеству вакансий. Комфортным для рынка труда считается баланс 5,0-7,9 резюме на одну вакансию.

В Пермском крае показатель потребности в работниках в среднем составляет 3,1 резюме, то есть в регионе сохраняется кадровый голод. Годом ранее в аналогичный период на одну вакансию приходилось 4,8 резюме.

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