Алёна Бронникова Пермяки поделились планами на осенний отпуск Большинство намерены остаться дома Поделиться Твитнуть

Пермяки рассказали о том, как планируют провести отпуск этой осенью. По результатам опроса среди трудоустроенных жителей города, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, большинство будет отдыхать дома, на даче или в поездке по России.

В целом отпуск планируют 49% респондентов. Из них 10% никуда не планируют уезжать и останутся дома, по 8% — уедут на дачу или в путешествие по России, всего 4% уедут за границу. Эксперты отмечают, что отпуск на даче мужчины собираются провести чаще, чем женщины — 12 и 5% соответственно.

Поездки по России чаще планируют пермяки с доходом более 80 тыс. руб. в месяц — 10%. Самые популярные направления в порядке убывания числа упоминаний: Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым.

Жители Перми, планирующие осенний отпуск за пределами страны, в основном в месяц получают доход от 50 тыс. руб. — 9%. Среди стран, в которых респонденты хотят отдохнуть, оказались Беларусь, Турция, Египет, Таиланд и страны Европы.





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