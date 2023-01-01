Пермский край ухудшил свои позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ За год Прикамье спустилось на три строчки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял 62-е место среди регионов РФ по приверженности населения к здоровому образу жизни по итогам 2022 года. Результаты социологического исследования опубликовало РИА Новости.

Аналитики поставили Прикамью 58,1 балла, тогда как лидеры рейтинга получили 90, 97,2 и 97,5 балла. Это Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан и Чеченская Республика соответственно. Всего в перечень вошли 85 субъектов России.

При составлении рейтинга учитывались доля занимающихся спортом жителей региона, уровень потребления алкоголя и табака, объём совершённых в состоянии опьянения преступлений. Кроме того, аналитики брали в расчёт население, работа которого связана с вредными и/или опасными условиями труда.

Среди ближайших соседей Прикамья выше всего в рейтинге Башкортостан (20-е место), на 53-й позиции расположена Кировская область. Остальные граничащие с Пермским краем регионы оценены хуже Прикамья: Свердловская область – 63-е место, Республика Коми – 69-е место, Удмуртская Республика – 71-е место.

В прошлом году в аналогичном исследовании Пермский край занимал 59-е место, а по итогам 2020 года – 57-е.

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