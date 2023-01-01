Пермский край ухудшил свои позиции в рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ
За год Прикамье спустилось на три строчки
Пермский край занял 62-е место среди регионов РФ по приверженности населения к здоровому образу жизни по итогам 2022 года. Результаты социологического исследования опубликовало РИА Новости.
Аналитики поставили Прикамью 58,1 балла, тогда как лидеры
рейтинга получили 90, 97,2 и 97,5 балла. Это Кабардино-Балкарская Республика,
Республика Дагестан и Чеченская Республика соответственно. Всего в перечень
вошли 85 субъектов России.
При составлении рейтинга учитывались доля занимающихся
спортом жителей региона, уровень потребления алкоголя и табака, объём
совершённых в состоянии опьянения преступлений. Кроме того, аналитики брали в
расчёт население, работа которого связана с вредными и/или опасными условиями
труда.
Среди ближайших соседей Прикамья выше всего в рейтинге Башкортостан (20-е место), на 53-й позиции расположена Кировская область. Остальные
граничащие с Пермским краем регионы оценены хуже Прикамья: Свердловская область
– 63-е место, Республика Коми – 69-е место, Удмуртская Республика – 71-е место.
В прошлом году в аналогичном исследовании Пермский край занимал
59-е место, а по итогам 2020 года – 57-е.
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