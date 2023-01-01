Алёна Бронникова Правительство Прикамья дополнительно направит 1,8 млн рублей на здравоохранение Пакет поправок региональные власти рассмотрели на совместном семинаре Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми состоялся третий совместный семинар, на котором представители исполнительной и законодательной власти региона обсудили бюджет, меры поддержки участников СВО и их семей, реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своём приветственном слове отметил, что проведение семинара позволяет рассмотреть наиболее актуальные вопросы для жителей края.

Председатель Заксобрания Прикамья Валерий Сухих подчеркнул, что семинар стал площадкой для совместной продуктивной работы парламента и правительства края, а также выстраивания дальнейших совместных планов.

«За два года семинар стал ещё одной эффективной площадкой для конструктивного диалога парламентариев с правительством региона. Здесь мы можем «сверить часы», что является неотъемлемой частью командной работы. Это важно для обеих сторон, особенно накануне нового бюджетного цикла», — отметил Валерий Сухих.

Одним из значимых вопросов стало внесение изменений в бюджет на приоритетные направления по поручению главы региона. Пакет поправок депутаты Законодательного собрания рассмотрят на ближайшем пленарном заседании 21 сентября.

Законопроект предусматривает направить в 2023 году дополнительно около 1,8 млрд руб. на отрасль здравоохранения. Денежные средства планируется выделить на обновление 12 медицинских объектов в шести муниципалитетах, финансирование помощи онкобольным и лекарственное обеспечение для льготных категорий. Кроме того, поправки коснутся также перевозки пассажиров в общественном транспорте. На льготы для жителей региона по муниципальным и межмуниципальным маршрутам будут направлены 118,4 млн, а на льготы для школьников и студентов для проезда в электричках к месту учёбы направят 22 млн руб.

Парламентарии рассказали о поддержке участников СВО и их семей. Так, с февраля во всех муниципалитетах работают центры поддержки «Помощь здесь», для военнослужащих, получивших ранение, в крае организована бесплатная социальная реабилитация и материальная помощь в размере до 500 тыс. руб. Для семей участников СВО организованы выплаты до 15 тыс. руб. на несовершеннолетнего ребёнка или на детей в возрасте до 23 лет, которые находятся на очном обучении в вузах и сузах, в случае гибели родственникам выплачивают 1 млн руб.

Министр ЖКХ и благоустройства Артём Балахнин рассказал о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого запланировано благоустройство 57 общественных и 115 дворовых территорий. Как сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания, на финансирование программы в этом году выделено более 1,1 млрд, из которых средства федерального бюджета составили 686,4 млн, краевого — 289,3 млн, местных — 149,1 млн руб. Участие в ней приняли 43 субъекта.





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