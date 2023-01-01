До 2025 года в Перми построят более 57 тысяч км сетей наружного освещения Основной объём работ запланирован в микрорайонах частной жилой застройки Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

С 2023 по 2025 год в Перми планируется построить 57,09 км сетей наружного освещения. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава города Эдуард Соснин.

По словам мэра, уже в этом году будет выполнено строительство 22 км уличного освещения. Работы, в частности, завершены на ул. Репина в м/р Нижняя Мостовая, м/р Бумкомбинат и на Слудской горке. Сейчас монтируются сети в м/р Липовая гора, по ул. 3-я Ферма. Освещение здесь заработает в начале 2024 года.

Кроме того, в следующем году планируется установить уличные светильники в микрорайонах Верхнее Васильево и Железнодорожный в районе улиц Вагонной, Марии Загуменных и Белоевской.

Ожидается, что в ближайшие годы дополнительное наружное освещение появится в микрорайонах Камский, Октябрьский, Чапаева, Верхние Муллы и Центральная усадьба.

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