В Перми женщина получила два года условно за ожесточённое сопротивление полицейским
Уроженка Баку искусала и избила зонтиком правоохранителей
Женщина, приговорённая в Перми к двум годам лишения свободы условно за применение насилия в отношении сотрудников полиции, не смогла опротестовать решение в Пермском краевом суде. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда.
Как уточняет издание, уроженка Баку ударила одного из
сотрудников зонтом и сумкой, стукнула по голове другого и покусала третьего.
Всё произошло, когда женщину доставили в отдел полиции для
беседы с дознавателем. Правоохранители прибыли на место её нахождения,
представились, показали служебные документы и попросили пройти в служебный автомобиль.
Но она оказала активное сопротивление.
Сначала женщина пыталась убежать от полицейских, а когда её провожали
в автомобиль, несколько раз толкнула сотрудников полиции. В машине она продолжала
вести себя агрессивно и ударила одного из сотрудников зонтом и сумкой. В отделе
полиции гражданка нанесла оперуполномоченному удары по голове, а потом несколько
раз укусила за руки другого сотрудника полиции, который пытался спасти коллегу
от нападения.
В суде женщина в своё оправдание сообщила, что укусила полицейского
всего один раз, а зонтик был детским. Свою вину она признала частично.
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