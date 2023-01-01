В Перми женщина получила два года условно за ожесточённое сопротивление полицейским Уроженка Баку искусала и избила зонтиком правоохранителей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Женщина, приговорённая в Перми к двум годам лишения свободы условно за применение насилия в отношении сотрудников полиции, не смогла опротестовать решение в Пермском краевом суде. Об этом сообщает «АиФ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как уточняет издание, уроженка Баку ударила одного из сотрудников зонтом и сумкой, стукнула по голове другого и покусала третьего.

Всё произошло, когда женщину доставили в отдел полиции для беседы с дознавателем. Правоохранители прибыли на место её нахождения, представились, показали служебные документы и попросили пройти в служебный автомобиль. Но она оказала активное сопротивление.

Сначала женщина пыталась убежать от полицейских, а когда её провожали в автомобиль, несколько раз толкнула сотрудников полиции. В машине она продолжала вести себя агрессивно и ударила одного из сотрудников зонтом и сумкой. В отделе полиции гражданка нанесла оперуполномоченному удары по голове, а потом несколько раз укусила за руки другого сотрудника полиции, который пытался спасти коллегу от нападения.

В суде женщина в своё оправдание сообщила, что укусила полицейского всего один раз, а зонтик был детским. Свою вину она признала частично.

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