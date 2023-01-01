Максим Артамонов В Перми выбирают название для новой остановки на улице Сибирской Она находится рядом с Дягилевской гимназией и Педагогическим университетом Поделиться Твитнуть

Гимназия №17

Константин Долгановский

Департамент транспорта Перми объявил голосование по выбору названия для новой остановки, которая появится рядом с перекрёстком улиц Сибирской и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

Остановку планируется ввести до конца недели. Она предназначена для пассажиров автобусных маршрутов № 33 и 71.

Схема - пресс-служба администрации Перми

Новые остановочные павильоны чиновники обещают установить до конца года.

Для исключения дублирования топонима городские власти планируют назвать остановку в честь одного из знаковых объектов, находящихся в непосредственной близости.

Пермякам предложено выбрать один из трёх вариантов. Подавляющее большинство голосов пока у названия «Педагогический университет». На втором месте — «Дом Дягилева», а меньше всего набрало название «Дом Конева».

Проголосовать можно по ссылке.

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