Максим Артамонов
В Перми выбирают название для новой остановки на улице Сибирской
Она находится рядом с Дягилевской гимназией и Педагогическим университетом
Департамент транспорта Перми объявил голосование по выбору названия для новой остановки, которая появится рядом с перекрёстком улиц Сибирской и Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.
Остановку планируется ввести до конца недели. Она предназначена для пассажиров автобусных маршрутов № 33 и 71.
Новые остановочные павильоны чиновники обещают установить до конца года.
Для исключения дублирования топонима городские власти планируют назвать остановку в честь одного из знаковых объектов, находящихся в непосредственной близости.
Пермякам предложено выбрать один из трёх вариантов. Подавляющее большинство голосов пока у названия «Педагогический университет». На втором месте — «Дом Дягилева», а меньше всего набрало название «Дом Конева».
Проголосовать можно по ссылке.
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