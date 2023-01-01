Алёна Бронникова Владелец Талицкого участка Верхнекамского месторождения инвестирует в его освоение 2,7 млрд долларов Группа компаний «Акрон» введёт в эксплуатацию производственный комплекс в 2026 году Поделиться Твитнуть

Группа «Акрон» планирует инвестировать в реализацию проекта освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей 2,7 млрд долларов. Как сообщил во время рабочего совещания с губернатором Прикамья вице-президент компании Владимир Кантор, на данный момент вложено уже 1,3 млрд долларов.

«Это самый крупный проект в истории группы "Акрон", — добавил он. — Важно, что проект реализуется с учётом потенциала промышленных предприятий региона. Мы уже заключили контракты с компаниями Пермского края на сумму 16,6 млрд руб.».

Сейчас ведётся строительство объектов рудника и поверхностного комплекса. К производству хлористого калия компания планирует приступить в 2026 году. Как уточняют в пресс-службе правительства, после запуска на предприятии смогут работать порядка 2 тыс. сотрудников.

Напомним, ОАО АХК «Акрон» приобрело участок для строительства Талицкого горно-обрабатывающего комбината в 2008 году за 16,8 млрд руб. Проект рудника получил положительное заключение Главгосэкспертизы России в 2015 году. Позже, в рамках ПМЭФ-2019, АО «ВКК», входящее в структуру «Акрон», Министерство промышленности и торговли РФ и правительство Пермского края подписали инвестиционный контракт об освоении участка и создании производства мощностью 2 млн т хлористого калия в год.





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