Максим Артамонов В Перми состоялся велозаезд Women’s 100 Его участницы проехали 100 километров Поделиться Твитнуть

В воскресенье, 17 сентября, Пермь присоединилась к ежегодному женскому велозаезду Women’s 100. Как сообщают организаторы, это событие призывает девушек и женщин во всём мире проводить больше времени на велосипедах, вдохновлять своих подруг и делиться с другими людьми идеей о том, что катание на велосипеде доступно всем, независимо от пола и возраста.

Как рассказала «Новому компаньону» организатор акции в Перми Анна Вашпанова, это уже четвёртый заезд в нашем городе. Первый прошёл в 2020-м. И если в 2020 и 2021 годах было около 20 участниц, то в этом году в акции приняли участие 110 девушек и женщин.

«Идея заезда принадлежит британскому бренду велоодежды Rapha — где-то в 2013 году они придумали устраивать ежегодный заезд по всему миру — Rapha Women’s 100, чтобы вдохновить больше девушек ездить на велосипеде. В организации наших заездов бренд никак не участвовал — их мы делали полностью сами. В 2016 году к этому формату присоединились девушки из Москвы, а в 2020-м уже мы из Перми», — пояснила она.

В этом году участницы разделились на три основные группы. Первая ехала 25-20 км/ч, вторая — 20-16 км/ч, а третья — 16-12 км/ч. Внутри каждой группы были ведущие и замыкающие.

Маршрут велозаезда

Участницы стартовали все вместе в 9:30 из точки в центре города (ул. Горького, 22а). Первая группа финишировала в 16:30, а последняя — около 19:00.

На старте каждой участнице выдавалась легенда, в которой была основная информация о маршруте и контакты организаторов.

Несмотря на концепцию велогонки, в ней приняли участие и несколько мужчин.

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