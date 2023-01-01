Пермьстат: в Пермском крае на 2,5% снизились темпы жилищного строительства
Более 73% жилья введено индивидуальными застройщиками
Пермьстат опубликовал итоги жилищного строительства в Пермском крае за январь-август 2023 года.
По данным ведомства, за восемь месяцев на территории
Прикамья предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в
эксплуатацию сданы 13819 квартир общей площадью 1255,3 тыс. кв. м. Это
составило 97,5% к вводу жилья в соответствующем периоде 2022 года.
При этом индивидуальные застройщики за счёт собственных и
привлечённых средств ввели в действие 924,5 тыс. кв. м. жилых помещений. Это на
2,7% больше, чем в январе-августе прошлого года.
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