К концу недели температура воздуха в Прикамье может превысить норму на 10 градусов Этому будет способствовать заток тропического воздуха из Европы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Температура воздуха в Пермском крае в воскресенье, 24 сентября, может превысить норму на 10 градусов и достигнет +20... 25 ˚С. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

По данным синоптиков, тёплый характер погоды на текущей неделе будет обусловлен антициклоном, господствующим над Уралом и Заволжьем. Его центр, который в последние дни находился в средней части территории, сместится сначала на юг, а затем на юго-восток и северо-западный Казахстан.

«В результате в конце недели ожидается вынос тропического воздуха из Южной Европы сначала на Европейскую территорию России (ЕТР), а затем и на Урал, что обусловит значительное потепление (24 сентября возможно обновление суточного температурного рекорда)», – отмечают учёные.

При этом из-за активизации циклона на северо-востоке ЕТР, затоки холодного воздуха будут направлены не на Урал, а в основном в Сибирь. В итоге, как отмечают метеорологи, неделя снова ожидается тёплой и сухой, с температурой воздуха на 3 градусов выше климатической нормы. На юго-разница способна достигнуть 4 градусов. А в конце недели этот показатель может составить уже 10 градусов. Днём 24 сентября воздух прогреется до +20... 25 ˚С. Температурный рекорд для этого дня был установлен в 2004 году, он составляет +23,5 ˚С.

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