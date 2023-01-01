Максим Артамонов В Прикамье приставы арестовали земельный участок у должника по алиментам Мужчина не выплатил своим детям более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В отделении судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому округам Главного управления ФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство в отношении местного жителя, который не платил алименты на двоих детей. Долг мужчины составил более 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки имущества должника приставы установили, что ему принадлежит участок площадью 1400 кв. м. В связи с этим судебный пристав подал иск в суд и потребовал арестовать земельный объект.

В ближайшее время участок продадут с торгов, а вырученные деньги пойдут на погашение задолженности по алиментам.

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