В Верещагино открыли мемориал погибшим полицейским Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Верещагино у территориального отдела внутренних дел установили мемориал, который посвящён полицейским, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

На церемонии открытия мемориала присутствовали представители краевого МВД, местного отдела полиции, администрации округа и ветераны органов внутренних дел.

На открытии к собравшимся обратился начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов.

Мемориал открыт в честь сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении своего долга: Ивана Южакова, Павла Овченкова, Савелия Шатрова, Вячеслава Старкова, Дмитрия Горбунова и Алексея Быкова.

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