Максим Артамонов В Прикамье обнаружен новый памятник времён Средневековья Археологическая находка расположена на берегу Чусовой Поделиться Твитнуть

Во время археологической разведки сотрудники Института гуманитарных исследований УрО РАН, а также специалисты Пермского классического и педагогического университетов обнаружили средневековый могильник в Прикамье. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ТАСС.

Историческое захоронение нашли на берегу Чусовой и её притока Шушпанки.

Этот некрополь был известен лишь со слов местных жителей с конца XIX века под названием «Шушпанский могильник», но его настоящее открытие произошло только теперь.

В ходе раскопок обнаружены фрагменты керамических сосудов, предметы из железа и элементы одежды, осколки бронзовых украшений, относящихся к VII-XIV векам.

Как уточняют учёные, многие предметы были утрачены из-за разграблений могильных захоронений.

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