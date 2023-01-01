Максим Артамонов
В Октябрьском мужчина незаконно проник в квартиру соседки и угрожал её убить
Его приговорили к 3,9 годам лишения свободы
В Октябрьском вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя, которого признали виновным хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище.
Как установил суд, 20 января этого года мужчина находился в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьский и грубо нарушал общественный порядок. С помощью металлического прута он повредил имущество жильцов, а после этого незаконно проник в квартиру к своей соседке и угрожал ей убийством.
Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.