Максим Артамонов В Октябрьском мужчина незаконно проник в квартиру соседки и угрожал её убить Его приговорили к 3,9 годам лишения свободы Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Октябрьском вынесен приговор в отношении 37-летнего местного жителя, которого признали виновным хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, в угрозе убийством и незаконном проникновении в жилище.

Как установил суд, 20 января этого года мужчина находился в коридоре многоквартирного дома в поселке Октябрьский и грубо нарушал общественный порядок. С помощью металлического прута он повредил имущество жильцов, а после этого незаконно проник в квартиру к своей соседке и угрожал ей убийством.

Суд назначил мужчине наказание в виде трёх лет и девяти месяцев лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.