Андрей Стрельцов Пермский бегун победил на Московском марафоне Владимир Никитин первенствовал на дистанции 10 км с новым рекордом Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Московский марафон

Самый массовый забег России — юбилейный Московский Марафон — прошёл в воскресенье, 17 сентября, в столице. На старт вышло около 30 тыс. человек. Они разыграли медали на двух дистанциях. Лучшим на дистанции 10- км. стал пермский спортсмен Владимир Никитин.

Незадолго до финиша он сумел обойти своих основных соперников и вырвать победу. Бегун из Перми показал результат 27 минут 49 секунд, что является новым рекордом соревнований.

Прежнее достижение также принадлежало Никитину (28 минут 11 секунд). Второе место занял Иван Панфёров, а третьим стал Андрей Лейман.

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