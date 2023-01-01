Андрей Стрельцов
Пермяк Михаил Жужгов стал чемпионом страны по автомобильному кроссу
Это звание он завоевал второй раз в карьере
В Воронеже прошёл заключительный финальный этап чемпионата и первенства России по автокроссу. Всего победителей выявили в 10 классах автомобилей, начиная от почти игрушечных багги до тяжёлых грузовиков.
Пермяк Михаил Жужгов выступал в зачёте Д2Н. По итогам семи этапов он стал лучшим и завоевал титул чемпиона. Напомним, что в прошлом году Жужгов также первенствовал в своей категории и в этот раз сумел отстоять титул.
Отметим, что спортсмен выступает на автомобиле «Лада Калина», приобретенной министерством физической культуры и спорта Пермского края в рамках программы поддержки членов сборных команд.
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