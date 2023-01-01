Андрей Стрельцов Пермяк Михаил Жужгов стал чемпионом страны по автомобильному кроссу Это звание он завоевал второй раз в карьере Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

В Воронеже прошёл заключительный финальный этап чемпионата и первенства России по автокроссу. Всего победителей выявили в 10 классах автомобилей, начиная от почти игрушечных багги до тяжёлых грузовиков.

Пермяк Михаил Жужгов выступал в зачёте Д2Н. По итогам семи этапов он стал лучшим и завоевал титул чемпиона. Напомним, что в прошлом году Жужгов также первенствовал в своей категории и в этот раз сумел отстоять титул.

Отметим, что спортсмен выступает на автомобиле «Лада Калина», приобретенной министерством физической культуры и спорта Пермского края в рамках программы поддержки членов сборных команд.

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