Максим Артамонов В Перми в реке Мулянке утонул человек Происшествие случилось вечером 16 сентября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю вечером 16 сентября в Перми в реке Мулянке утонул человек. Сейчас выясняется причина случившегося.

В ведомстве уточнили, что информация о происшествии в акватории Мулянки поступил в экстренные службы в 19:20.

На место происшествия выезжали 13 спателей и четыре спецмашины. Возраст и пол погибшего не уточняются.

Напомним, этим летом было зафиксировано много случаев гибели людей на воде.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю неоднократно призывали пермяков соблюдать меры предосторожности, не оставлять детей одних у воды. В случае происшествий нужно звонить по телефонам: 01 (со стационарного телефона), 101, 112 (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

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