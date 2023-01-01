Максим Артамонов
Пермские предприятия обязали снизить вредные выбросы в атмосферу
Это связано с неблагоприятными метеорологичскими условиями в Прикамье
Пермская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возудух. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По информации Пермского гидрометцентра, в выходные на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени.
Поэтому предприятия Пермского края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II и III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ.
Если пермяки будут обращаться с жалобами, то природоохранная прокуратура совместно с контрольно-надзорными органами будут исследовать пробы атмосферного воздуха.
За невыполнение требований прокуратуры предприятиям грозят штрафы до 100 тыс. руб.
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