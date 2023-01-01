Максим Артамонов Пермские предприятия обязали снизить вредные выбросы в атмосферу Это связано с неблагоприятными метеорологичскими условиями в Прикамье Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура потребовала снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный возудух. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По информации Пермского гидрометцентра, в выходные на территории Прикамья ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В связи с этим в регионе объявлены неблагоприятные метеорологические условия I степени.

Поэтому предприятия Пермского края, эксплуатирующие объекты негативного воздействия I, II и III категорий, обязаны принять меры к снижению выбросов загрязняющих веществ.

Если пермяки будут обращаться с жалобами, то природоохранная прокуратура совместно с контрольно-надзорными органами будут исследовать пробы атмосферного воздуха.

За невыполнение требований прокуратуры предприятиям грозят штрафы до 100 тыс. руб.

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