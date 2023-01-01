Андрей Стрельцов «Парма» осталась без побед на турнире в Краснодаре В поединке за третье место пермская команда уступила БК «Руна» Поделиться Твитнуть

«Парма» завершила выступление на баскетбольном товарищеском турнире Kuban Cup, который проходит в Краснодаре. В поединке за третье место 16 сентября пермяки уступили столичной «Руне» со счётом 86:81.

Самым результативным в составе «Пармы» стал защитник Си Джей Брайс, набравший 27 очков и шесть подборов.

Напомним, в пятницу пермские баскетболисты уступили в полуфинале БК «Самара». Таким образом, подопечным Евгения Пашутина не удалось добиться ни одной победы на турнире в Краснодаре.

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