Алёна Бронникова В Кудымкаре суд вынес приговор мужчине, угрожавшему отвёрткой сотруднику ГИБДД В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд признал виновным жителя Юсьвинского МО в совершении двух преступлений. Информация об этом появилась на сайте краевого ГУ МВД.

В апреле в п. Пожва ВАЗ-2107 столкнулся с «Мицубиси Лансер». Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД установили, что водитель отечественного автомобиля находится в состоянии алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством.

«Нетрезвый молодой человек, выражая несогласие с законными действиями сотрудников полиции, взял отвёртку и направил её в сторону одного из госавтоинспекторов. Затем высказал в адрес стражей порядка угрозы применения физического насилия», — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов Пермского края.

Полиции удалось обезвредить нетрезвого молодого . Его задержали и доставили в отделение. Выяснилось, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Тогда его арестовали на 10 суток.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» и ч. 1 ст. 318 «Применение насилия в отношении представителя власти»УК РФ были возбуждены уголовные дела.

Суд назначил наказание рецидивисту в виде 240 часов обязательных работ, штраф в размере 20 тыс. руб. А также, молодого человека на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.





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