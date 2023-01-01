Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр кукол открывает сезон В планах – спектакль для слабовидящих, постановка советской детской классики и две новогодних сказки Поделиться Твитнуть

Открытие сезона в Пермском театре кукол

Пермский театр кукол

На открытии 87-го театрального сезона в Пермском театре кукол 16 сентября будет показана знаковая постановка юбилейного для Перми года — «Уроки жизни Ивана Семёнова» 6+, а также специальная праздничная программа с конкурсами, тематическими площадками и лотереей.

Художественный руководитель театра Дмитрий Вихрецкий поделился с «Новым компаньоном» планами на сезон.

Первая премьера состоится в начале ноября. Впервые в истории театра будет представлена тактильная постановка для слабовидящих детей. Спектакль «Следуя за воображением» (6 +) репетирует режиссёр Мария Кузнецова, у которой большой опыт создания постановок для зрителей с ментальными и физическими особенностями. Главная героиня — незрячая девочка, которая едет в вагоне метро и представляет чудесные миры. Зрители расположатся прямо на сцене, чтобы полностью погрузиться в ощущения, возникающие от звуков, фактур и запахов. Постановка будет сопровождаться тифлокомментарием.

Это проект для детей с индивидуальными потребностями, который подойдёт и для обычных зрителей.

К концу ноября премьеру готовит худрук театра Дмитрий Вихрецкий. «Цветик-Семицветик» по сказке Валентина Катаева, популярной в советское время, он ставит с художницей Викторией Ельцовой.

К новогодним праздникам готовится целых две премьеры: на малой сцене покажут спектакль «Волшебная шуба Деда Мороза» (0+, от 3 лет) о том, как Волк и Ворона украли одежду зимнего волшебника и чуть не лишили лесных обитателей праздника; а на большой сцене сыграют постановку Дмитрия Вихрецкого «Медведь, который не верил в Деда Мороза» (0+, от 5 лет) о сказочных зверях, которые собрали музыкальную группу и случайно разбудили медведя от спячки.

Большой популярностью пользуются проходящие в театре мастер-классы для детей и взрослых, и в новом сезоне появится несколько новых направлений творческих занятий. Продолжится проведение экскурсий по театру, причём попасть на экскурсию можно будет по билету, групповая заявка теперь необязательна. Продолжатся встречи лаборатории «Театр оживающих книг» (6+) — артистические читки текстов современных детских писателей.

В октябре на сцене Пермского театра кукол пройдут гастроли Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина, который покажет несколько детских постановок: музыкальную сказку «Красная шапочка & Серый волк» (6+), путешествие в себя «То самое» (12+) и спектакль-монолог «Плотник» (12+). Спектакли для подростков будут доступны по «Пушкинской карте».

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