Андрей Стрельцов «Звезда-2005» не смогла выйти в финал Кубка страны В Санкт-Петербурге пермская женская футбольная команда проиграла «Зениту» Поделиться Твитнуть

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В Санкт-Петербурге 15 сентября прошёл матч 1/2 финала Кубка России среди женских футбольных команд. Местный «Зенит» с минимальным счётом переиграл пермскую «Звезду-2005». Единственный в матче гол на 33-й минуте забила Лина Якупова с передачи Алёны Андреевой.

Таким образом, подопечные Елены Сусловой выбыли из борьбы за почётный трофей. В то же время, женская команда «Зенита» третий сезон подряд выходит в финал Кубка России. Соперником сине-бело-голубых станет победитель пары «Локомотив» и ЦСКА.





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