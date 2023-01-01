Алёна Бронникова
Мотосезон в Перми закроют 23 сентября экстремальным байк-шоу
Вход на мероприятие для всех бесплатный
У пермского ТРЦ «Планета» 23 августа пройдёт экстремальное байк-шоу с участием чемпиона мира по стантрайдингу. Как рассказал глава Индустриального района Дмитрий Дробинин, мероприятие состоится в рамках закрытия мотосезона.
Развлекательная программа начнётся в 12:00 и продлится до 14:00. Зрителей ждут конкурсы с призами и подарками. Хэдлайнером станет чемпион мира по мотоспортивной дисциплине стантрайдингу Фома Калинин.
Старт организованной мотоколонны по маршруту запланирован на 14:00. Затем, как сообщает глава района, байкеры вернутся обратно на парковку. Вход на мероприятие бесплатный для всех желающих.
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