Максим Артамонов В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Константин Коротаев Ему было 23 года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Частинского муниципального округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Частые, рядовой мотострелкового батальона Константин Коротаев. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Частинского муниципального округа.

Константин родился в 2000 году, окончил Частинскую среднюю общеобразовательную школу и поступил в филиал Строгановского колледжа.

После прохождения срочной службы остался в армии по контракту.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. При каких обстоятельствах и когда он погиб, не уточняется.

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