Максим Артамонов
В спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Прикамья Константин Коротаев
Ему было 23 года
В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Частые, рядовой мотострелкового батальона Константин Коротаев. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на администрацию Частинского муниципального округа.
Константин родился в 2000 году, окончил Частинскую среднюю общеобразовательную школу и поступил в филиал Строгановского колледжа.
После прохождения срочной службы остался в армии по контракту.
Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. При каких обстоятельствах и когда он погиб, не уточняется.
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