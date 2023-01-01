В Перми на 76-м году жизни скончался бывший главврач МСЧ №1 Алексей Грачёв
Заслуженный врач РФ ушёл из жизни после продолжительной болезни
Минздрав Пермского края сообщил о смерти бывшего главного врача Клинической медико-санитарной части (МСЧ) №1 города Перми Алексея Николаевича Грачёва.
По данным ведомства, заслуженный врач РФ скончался после
продолжительной болезни 14 сентября.
В региональном минздраве отметили, что весь трудовой путь Грачёва
был неразрывно связан с МСЧ №1, в которой он начал работать в должности
цехового врача-терапевта сразу после окончания мединститута в 1971 году.
Главврачом учреждения Грачёв был назначен в 1986 году и руководил
организацией более 30 лет.
«Под его началом больница из закрытого лечебного учреждения,
ориентированного на медицинскую помощь работникам промышленного предприятия,
была преобразована в многопрофильную городскую клинику», – отметили в
минздраве.
Звание заслуженного врача Грачёву было присвоено в 1994 году,
а в 2008-м он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II
степени».
«Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого
полвека и в 2017 году ушёл на заслуженный отдых. Коллеги вспоминают его как
компетентного руководителя, а также внимательного и чуткого человека, неравнодушного
к чужим проблемам», – добавили в краевом министерстве здравоохранения.
Траурные мероприятия по случаю смерти Алексея Грачёва состоятся
16 сентября. Гражданская панихида пройдёт в 10:00 в конференц-зале МСЧ №1 на бульваре
Гагарина, 68.
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