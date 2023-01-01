В Перми на 76-м году жизни скончался бывший главврач МСЧ №1 Алексей Грачёв Заслуженный врач РФ ушёл из жизни после продолжительной болезни Поделиться Твитнуть

МСЧ №1 г. Пермь

Константин Долгановский

Минздрав Пермского края сообщил о смерти бывшего главного врача Клинической медико-санитарной части (МСЧ) №1 города Перми Алексея Николаевича Грачёва.

По данным ведомства, заслуженный врач РФ скончался после продолжительной болезни 14 сентября.

В региональном минздраве отметили, что весь трудовой путь Грачёва был неразрывно связан с МСЧ №1, в которой он начал работать в должности цехового врача-терапевта сразу после окончания мединститута в 1971 году.

Главврачом учреждения Грачёв был назначен в 1986 году и руководил организацией более 30 лет.

«Под его началом больница из закрытого лечебного учреждения, ориентированного на медицинскую помощь работникам промышленного предприятия, была преобразована в многопрофильную городскую клинику», – отметили в минздраве.

Министерство здравоохранения Пермского края

Звание заслуженного врача Грачёву было присвоено в 1994 году, а в 2008-м он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«Алексей Николаевич посвятил служению медицине без малого полвека и в 2017 году ушёл на заслуженный отдых. Коллеги вспоминают его как компетентного руководителя, а также внимательного и чуткого человека, неравнодушного к чужим проблемам», – добавили в краевом министерстве здравоохранения.

Траурные мероприятия по случаю смерти Алексея Грачёва состоятся 16 сентября. Гражданская панихида пройдёт в 10:00 в конференц-зале МСЧ №1 на бульваре Гагарина, 68.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.