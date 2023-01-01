Участники Камского форума профессионалов недвижимости обсудили комплексное развитие территорий Федеральные застройщики выступили за чёткое регулирование проектов КРТ Поделиться Твитнуть

Фото: Варвара Курочкина

Ключевой темой завершившегося в Перми XVII Камского форума профессионалов рынка недвижимости стало комплексное развитие территорий (КРТ). В её обсуждении приняли участие представители власти и девелоперов. Особое внимание стороны уделили юридической стороне проектов КРТ.

В соответствии с действующим законодательством, распределение земельных участков в рамках комплексного развития территорий осуществляется на аукционной основе. При этом застройщики должны выполнять требования властей по внешнему виду будущих зданий, функциональному наполнению участков, социальной инфраструктуре.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для согласования соответствующих параметров застройки необходима дополнительная регулировка и координация между региональными и федеральными ведомствами.

«Если ставится задача комплексного развития, то выбор власти должен строиться не на основе того, какая компания предложит большую цену за участок (и потом, например, не справится с проектом), а на квалификации. Сейчас законодатель не делает на ней упор. Например, в Пермском крае существует специальное постановление правительства, которое регламентирует требования к квалификации застройщика, претендующего на КРТ, объёмами. Условно, заявил объём 50 тыс. кв. метров, построил из них 12 тыс. – можешь претендовать на КРТ. Открою секрет – таким требованиям может соответствовать любой. А нужен ли нам любой для осуществления КРТ?» – обратил внимание генеральный директор ГК «КОРТРОС» Станислав Киселёв.

В ходе обсуждения девелоперы отметили, что сейчас при проведении торгов не учитывается опыт застройщиков по созданию социальной инфраструктуры, строительству улично-дорожной сети. На их взгляд, это важная часть КРТ, которая определяет дальнейший вектор развития территории.

Одним из решений проблемы, по мнению участников форума, может стать замена аукционов на конкурсы с квалификационными требованиями. Кроме того, для предупреждения дополнительных издержек сторон и возможной рассинхронизации проектов требуется вносить обязательства и ответственность смежных компаний в основной договор, а не в другие нормативные акты.

«Мы много говорим о диалоге. Он, безусловно, нужен, но от слов необходимо переходить к делу, чёткой фиксации обязательств на бумаге», – подчеркнул Станислав Киселёв.

Напомним, XVII Камский форум профессионалов рынка недвижимости прошёл в Перми 13 и 14 сентября. Участники события обсудили на площадке обновлённого Дворца молодёжи проблемы комплексного развития территории, маркетинга в недвижимости и развития городской среды.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.