Алёна Бронникова Пермские врачи своевременно провели диагностику и спасли жизнь маленькой пациентки Врачи ГКБ им. М.А. Тверье и онкологи КДКБ помогли новорождённой девочке с острым лейкозом Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Благодаря работе пермских врачей ГКБ им. М.А. Тверье и команды онкологов краевой детской больницы, удалось сохранить жизнь новорождённой девочке. В краевом минздраве рассказали подробности истории.

В феврале прошлого года врачи роддома больницы им. Тверье обнаружили на теле новорождённой Марии Вохминой сыпь, связанную с разрывом внутрикожных сосудов. Девочка была слабой, родилась на 35 неделе, с весом чуть больше 2 кг. Кроме того, у неё оказались увеличенное количество лейкоцитов в крови и низкий гемоглобин. Осмотрев младенца, детские онкологи поставили предварительный диагноз — острый врождённый лейкоз.

Родители обратились в благотворительный фонд «Берегиня», который помог оплатить анализ для первичной диагностики острых лейкозов. Анализ провели детские онкологи КДКБ и подтвердили редкий диагноз. У девочки обнаружили ОМЛ (острый миелобластный лейкоз) — рак крови, который проявляется высокой агрессивностью и тяжёлым течением.

«Основная часть необходимых исследований оплачивается из государственного бюджета, но есть ряд анализов, которые невозможно сделать в клинике, где лечится тот или иной пациент. Благодаря оперативной и слаженной работе врачей и сотрудников фонда «Берегиня» удалось оперативно установить диагноз и спасти жизнь девочки», — рассказала директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева.

Машу отправили на лечение в Москву. Реаниматолог КДКБ доставил её в отделение неонатальной онкологии недавно открывшегося НМИЦ онкологии им. Блохина. Девочка стала первой пациенткой отделения, она проходила лечение в течение целого года. Врачи провели шесть курсов высокодозной химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Пересадку сделали от неродственного донора, так как родители маленькой пермячки не подошли на эту роль.

Сейчас семья живёт в Кондратово, где Маша восстанавливается от последствий лечения, заболевание не угрожает её жизни, врачи констатируют у неё ремиссию. Недавно девочка прошла обследование в Москве, где встретилась с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. Глава ведомства подарил ей куклу и пожелал здоровья. История находится на его особом контроле.

«У девочки был очень редко встречающийся тип врождённого ОМЛ, который сопряжён с высоким риском ранней гибели пациентки. Заболевание требует трансплантации костного мозга в первой ремиссии. Такие дети должны проходить лечение именно там, где будет производиться трансплантация, заболевание сопряжено с очень серьёзными осложнениями во время лечения. Благодаря сотрудничеству с НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина сегодня у нас есть возможность безбарьерной госпитализации детей от 0 до 1,5 лет в специализированное неонатологическое отделение», — сообщила главный внештатный детский онколог Минздрава Пермского края, победитель конкурса «Врач года» Ольга Рыскаль.

Она отметила, что врождённый лейкоз — редкое заболевание. В регионе ежегодно такую патологию выявляют у 100-120 детей, и только в редких случаях (от одного до трёх) речь идет именно о врождённом лейкозе. Стратегия лечения выстраивается в зависимости от типа заболевания.





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