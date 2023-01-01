Андрей Стрельцов
«Амкар» в Кубке страны одержал победу над ФК «Челябинск»
Пермский футбольный клуб продолжит борьбу за почётный трофей
«Амкар» на своём поле провёл матч третьего раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. В упорной борьбе подопечные Ивана Черенчикова сумели взять верх над ФК «Челябинск» с минимальным счётом. Единственный гол в этой встрече забил нападающий хозяев поля Иван Матюшенко.
Таким образом, пермский клуб сыграет в 1/32 финала Кубка России. Жеребьёвка четвёртого круга Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России состоится 15 сентября. С этой стадии в турнире начнут участие команды Первой лиги.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.