Андрей Стрельцов «Амкар» в Кубке страны одержал победу над ФК «Челябинск» Пермский футбольный клуб продолжит борьбу за почётный трофей Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

«Амкар» на своём поле провёл матч​ третьего раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России. ​ В упорной борьбе подопечные Ивана Черенчикова сумели взять верх над ФК «Челябинск» с минимальным счётом. Единственный гол в​ этой встрече забил нападающий хозяев поля Иван Матюшенко.

Таким образом, пермский клуб сыграет в 1/32 финала Кубка России. Жеребьёвка четвёртого круга Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России состоится 15​ сентября. С​ этой стадии в​ турнире начнут участие команды Первой лиги.





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