Алёна Бронникова В отношении больницы Горнозаводска возбуждено уголовное дело Сотрудники подделывали данные о диспансеризации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Архив ИД «Компаньон»

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края во время проверки местной больницы выявила нарушения при проведении диспансеризации взрослого населения. В отношении учреждения возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Установлено, что в медицинские карты ряда пациентов и карты учёта профилактического медицинского осмотра (диспансеризации) внесены ложные сведения, свидетельствующие о якобы проведённых осмотрах, исследованиях, медицинских мероприятиях. При этом фактически диспансеризация в отношении пациентов не проводилась», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки материалы дела были направлены в правоохранительные органы. Уголовное дело в отношении ГБУЗ Пермского края «Горнозаводская районная больница» возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Ход расследования контролируется районной прокуратурой.





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