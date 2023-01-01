В детском лагере рядом с Пермью отдыхают 111 школьников из Северодонецка Они приехали в конце августа Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба краевого правительства

С конца августа в детском загородном лагере Пермского мунициплаьного округа отдыхают 111 школьников из Северодонецка (ЛНР). Для них была разработана инклюзивная смена «Вокруг света». Все мероприятия в рамках смены направлены на активное включение ребят с ОВЗ в среду сверстников. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По словам директора лагеря Светланы Хайрутдиновой, первый день смены начался с квест-знакомства с территорией «Мир, встречай», во время которого ребята отправились в путешествие, чтобы узнать о культурах разных стран и обычаях различных народов.

На днях лагерь принимал сразу нескольких гостей в рамках большой квест-игры «Поезд безопасности». Сотрудники различных спецслужб познакомили ребят с правилами безопасного поведения в интернете и в общественных местах. Кроме того, к детям приезжали сотрудники Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Они рассказали об основах оказания первой медицинской помощи.

Также ребята познакомились с традициями стран Европы и Азии, отметили День знаний, поучаствовали в Дне мыльных пузырей, приняли участие в фестивале ГТО.

В лагере также проходят открытые уроки. Уже прошли занятия по русскому языку, литературе, географии, физической культуре, искусству. Ежедневно проводятся самые разные кружки и мастер-классы, спортивные эстафеты.

Дети побывали и на экскурсии в Перми: погуляли на набережной Камы, посетили городскую эспланаду, прошлись по торговому центру IMALL, покатались на аттракционах в Горьковском парке и посетили шоу фокусника-иллюзиониста Владимира Данилина. Впереди их ждёт экскурсия в Promobot на производство настоящих роботов, в музей Пермской нефти, посещение аптекарского двора, театрального закулисья Театра-Театра, музея в театре Кукол и другие развлечения.

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