Максим Артамонов Пермячка пыталась ввести в Россию BMW, не заплатив таможенные сборы Теперь ей грозит два года тюрьмы Поделиться Твитнуть

Фото: Wikipedia

Пермская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 24-летней жительницы Пермского края. Её обвиняют в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, взимаемых с физлица. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии дознания, в январе прошлого года женщина через международный пункт пропуска «Адлер» Краснодарской таможни ввезла на территорию России автомобиль BMW M5, представив таможенному органу недостоверные сведения о цели использования машины — якобы для международной перевозки.

Однако фактически автомобиль был куплен для личного пользования. Таким образом, женщина уклонилась от уплаты таможенных платежей на сумму более 2,3 млн руб. Чтобы возместить ущерб, на недвижимое имущество наложили арест.

Сейчас обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.