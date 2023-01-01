В августе в Перми родились 1075 детей В брак вступили 1206 пар Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В управлении ЗАГС администрации Перми подвели итоги работы за август. По данным ведомства, в прошлом месяце было оформлено 4292 акта гражданского состояния по всем видам, что на 146 актов больше, чем за АППГ.

Так, в августе в Перми родились 1075 детей — 558 мальчиков и 517 девочек (+на 0,1% к АППГ). Также в последний летний месяц было зарегистрировано на три двойни больше, чем в аналогичном периоде 2022 года — 11 и 8 соответственно. Четыре двойни зарегистрировано в Орджоникидзевском районе, по три в Кировском и Мотовилихинском, одна в Дзержинском.

В августе 2023 года в Перми заключили брак 1206 пар.

Кроме того, в августе 2023 года граждане на 7,2% реже меняли свои личные данные — фамилии, имени, отчества — 129 раз против 139 за аналогичный период 2022 года.

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