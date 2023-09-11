«Т Плюс» начинает отопительный сезон 2023-2024 в Краснокамске и посёлке Майский Поделиться Твитнуть

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 15 сентября начинают поэтапное подключение к отоплению объектов социальной сферы в Краснокамском городском округе: городе Краснокамск и посёлке Майский. Соответствующее постановление № 530 от 11.09.2023г. подписал глава администрации Краснокамского городского округа Игорь Быкариз.

Энергетики постепенно обеспечат теплом 78 социальных объектов и 359 многоквартирных домов Краснокамска, а также 10 социальных объектов и 33 многоквартирных дома п. Майский. Сейчас тепловая инспекция Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» принимает заявки от бюджетных учреждений на подачу теплоносителя. Дополнительно проверяется заполнение внутренних систем в социально-культурных объектах. Процесс контролируется администрацией Краснокамского ГО.

«Учитывая погодные условия, теплоэнергетики заранее начали разворачивать оборудование для подачи отопления в объекты социальной сферы. Качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы», — отметил начальник района тепловых сетей № 5 Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Гуляев.

В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики «Т Плюс» выполнили профилактику 146,5 км теплопроводов в Краснокамском городском округе. На теплоисточнике Закамская ТЭЦ-5, котельных и ЦТП проведены плановые ремонты по обслуживанию оборудования. Эти меры позволят стабильно обеспечивать жителей теплом и горячей водой будущей зимой.

Пермские тепловые сети с апреля 2023 года обслуживают теплосетевой комплекс посёлка Майский Краснокамского городского округа по концессии. Соглашение об этом заключили Пермский филиал ПАО «Т Плюс», администрация Краснокамского городского округа и Правительство Пермского края. В управление «Т Плюс» перешли 22,5 км теплосетей в 2-х трубном исчислении и 3 ЦТП. По документу «Т Плюс» инвестирует в развитие теплоснабжающей системы Майского 200 млн рублей до 2041 года.

Напомним, по решению Правительства Российской Федерации Краснокамский городской округ (Пермский край) отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. Новая модель рынка тепла вступит в силу с 1 ноября 2023 года и позволит компании вложить в развитие тепловой инфраструктуры города 3,4 млрд рублей до 2041 года. Большая часть средств — 2,8 млрд рублей — будет направлена на модернизацию теплосетевых объектов, расположенных в Краснокамске и посёлке Майский.

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