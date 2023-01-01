Пермский филиал «Т Плюс» будет использовать аналитику краевого ЦУР для корректировки планов ремонта теплосетей Поделиться Твитнуть

Центр управления регионом (ЦУР) выполнил для Пермского филиала ПАО «Т Плюс» анализ обращений жителей Перми по вопросам подачи отопления и горячей воды за период с 2021 года. Обратная связь от клиентов энергокомпании позволит дополнить данные по необходимому ремонту теплосетей при формировании инвестпрограммы.

«Теплоэнергетики ведут постоянный мониторинг состояния трубопроводов с применением современных средств диагностики. Это обеспечивает своевременное включение в ремонтный план изношенных участков. Информация ЦУРа является дополнительным, перспективным и новым для нас инструментом контроля сигналов от населения и, при необходимости, внесения корректировок в ремонтные программы», — уточнил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

Пермский филиал «Т Плюс» работает с ЦУР с 2021 года. Основные темы обращений — отключения горячей воды на период гидравлических испытаний теплосетей, восстановление благоустройства в местах перекладки сетей, качество подачи услуг отопления и горячего водоснабжения, проблема бесхозных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, стоимость услуг теплоснабжения. Система мониторинга ЦУР позволяет своевременно реагировать на обращения граждан и повышать качество предоставляемых коммунальных услуг.

Алексей Бурков, руководитель Центра управления регионом Пермского края: «Ещё несколько лет назад работа с обратной связью в социальных сетях была «золотым стандартом» только для крупного бизнеса, прежде всего, для телеком-компаний. С 2020 года оперативные и качественные ответы на обращения жителей стали стандартом для органов власти. Чуть позже в эту работу мы стали вовлекать ресурсоснабжающие организации. «Т Плюс» была одной из первых компаний, которая подключилась к системе работы с обращениями граждан «Инцидент-Менеджмент», что позволило и увеличить скорость ответов на вопросы по теплоснабжению, и, самое главное, скорость решения проблем, о которых пишут жители».





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