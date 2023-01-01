Максим Артамонов В Перми задержали нетрезвого водителя, который ранее был лишён прав за пьяную езду на 85 лет Его судят по уголовной статье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми полицейские остановили на дороге автомобиль, которым управлял 35-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Позже это подтвердила экспертиза. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Как выяснилось, задержанного уже более 45 раз привлекали к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде, а общий срок лишения прав на сегодняшний день составляет у него 85 лет. Тем не менее он вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

На пермяка завели уголовное дело. Прокуратура Свердловского района отправила материалы дела в суд.

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