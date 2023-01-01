Максим Артамонов В Прикамье охотник по ошибке застрелил человека, приняв его за лося Мужчину приговорили к одному году ограничения свободы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Пермском крае 46-летнего жителя Свердловской области, который охотился в Горнозаводском округе, признали виновным в причинении смерти по неосторожности во время охоты. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в декабре 2022 года мужчина поехал на охоту в лесной массив на территории Горнозаводского городского округа. Он увидел неясный силуэт и предположил, что это дикое животное. Он три раза выстрелил из карабина в место, где располагался потерпевший. В результате выстрелов человек получил ранение головы, от которого скончался на месте.

В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд приговорил виновного к одному году ограничения свободы.

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