Как выгодно купить квартиру в новостройке? Поделиться Твитнуть

Летом произошел ряд важных изменений, затронувших рынок недвижимости. Среди них внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ до 12%, за которым последовал рост процентных ставок по ипотеке.

В первую очередь, данные изменения отразились на ипотечных продуктах в отношении вторичного рынка недвижимости, где ставка в среднем увеличилась на 2,5 процентных пункта. Данный факт спровоцировал рост покупательской активности на квартиры в новостройках, ведь на них пока сохраняются привлекательные условия кредитования.

Застройщик PAN City Group1 активно сотрудничает с банками, в которых сейчас действуют интересные предложения на покупку жилья в новом ЖК «Талисман»2 на ул. Ким, 45 в г. Перми. Купить квартиру от застройщика вы можете с привлечением кредитных средств в рамках программы «Льготная ипотека для всех» по комфортной ставке от 7,3%3 годовых. Для покупателей с детьми действует «Семейная ипотека» со ставкой от 5,3%4 годовых, и специальное предложение для IT-специалистов — ипотека от 4,0% годовых5. Так, например, при покупке квартиры формата 2 Евро площадью 41,7 кв. м, которая этим летом стала хитом продаж, ежемесячный платеж по ипотеке будет составлять около 20,5 тыс.руб6.

Покупка квартир подобного формата привлекательна как для инвестиций, так и для жизни.

Если Вы до сих пор снимаете жилье и ваша арендная плата сопоставима с платежом по ипотеке, то мы рекомендуем не медлить и начать платить за свое!

ЖК «Талисман» — это современный жилой комплекс в самом сердце Мотовилихинского района. Дом для счастливой жизни, обеспечивающий комфорт и безопасность: продуманная приватная территория, стильные холлы с высокими потолками, современная всесезонная детская площадка и зона отдыха, кладовые и колясочные, подземный паркинг.

В ЖК «Талисман» представлено более 30 авторских планировочных решений, которые подстраиваются под сценарии жизни самых разных семей. Каждый покупатель найдет подходящую для себя планировку: от компактной студии до просторной квартиры формата 4-евро. Из нестандартных решений — квартиры с просторной ванной комнатой с полноценным окном и квартиры с двумя лоджиями.

В доме реализовано уже более 60% квартир, успевайте выбрать идеальную для себя. Хит продаж — 2-комнатные квартиры формата евро площадью от 41,7 м2 с просторной кухней-гостиной и изолированной спальней. Оптимальный вариант для молодой семьи.

2-комнатная квартира формата евро с двумя балконами — безупречное решение для тех, кто работает из дома. В просторной спальне хватит места, чтобы обустроить домашний офис. Кроме этого, вы можете организовать дополнительное рабочее место или уютную летнюю зону для обеда и отдыха на одном из балконов. С такой планировкой ваши возможности безграничны.

Любите уединенность? Вам прекрасно подойдет просторная 2-комнатная квартира формата евро площадью 50,9 м2 во второй секции дома с окнами в приватный двор. В квартире запроектирована большая кухня-гостиная, раздельный санузел, а в просторной спальне наконец-то можно воплотить мечту о своем косметическом столике.

Мы продумали для Вас достаточно гибкие и удобные формы оплаты: рассрочку без переплат7, возможность бронирования новой квартиры при условии заключения договора на реализацию вашего вторичного жилья, а при единовременной оплате мы готовы предложить Вам приятный дисконт от базовой стоимости квартиры. Кстати, такая скидка распространяется и на покупку квартиры с участием ипотечных средств! А средства гос. субсидий Вы также можете использовать в качестве первоначального взноса, либо направить их на погашение ипотеки.

PAN City Group — надежный застройщик, работает на рынке недвижимости уже более 30 лет. За это время компанией построено более 20 объектов, введено в эксплуатацию порядка 280 тыс. м2 жилья, а при участии специалистов компании совершено свыше 6 000 сделок на рынке недвижимости.

Узнать подробности и получить консультацию можно в офисах продаж компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, вход с ул. Борчанинова, офис 2 и Шоссе Космонавтов, 111и, корпус 2, пом. 2, 2 этаж, а также по телефону (342) 207-17-07.

Выбрать и забронировать понравившуюся квартиру можно онлайн на сайте https://talisman-dom.ru/ или через Приложение PAN в App Store и Play Market.

1 PAN City Group — ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО СЗ «СИТИ Проект».

2 ЖК «Талисман» — многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45. Застройщик — Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/, а также на сайте https://talisman-dom.ru/.

3 Ставка 7,3% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки, с учетом комплексного страхования. Заемщики — граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юр. лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма до 6 млн руб. Первоначальный взнос — не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита — от 1 до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе при оформлении после 01.01.2023

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный). Генеральная лицензия Банка России №1000.

4 Ставка 5,3% годовых действует с даты заключения кредитного договора при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Заемщики — граждане РФ, имеющие ребенка-гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 г. по 31.12.2023 г., либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023 г. Кредит предоставляется на приобретение у юр. лица (в том числе управляющей компании инвестиционного фонда) или ИП — первого собственника готового жилого помещения или на приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, или на приобретение на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения (в том числе с земельным участком), расположенных в сельских населенных пунктах на территории ДФО, или на приобретение готового жилья на вторичном рынке заемщиками, имеющими ребенка- инвалида, у любого продавца — в случае расположения квартиры в субъекте РФ, на территории которого отсутствуют строящиеся многоквартирные дома.

Сумма кредита до 6 млн руб. Первый взнос — от 15%. Срок кредита —до 30 лет.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный). Генеральная лицензия Банка России №1000.

5 Ставка 4,0% действует с даты заключения кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования, при первоначальном взносе от 15% и при подаче онлайн-заявки или использовании сервисов электронной регистрации и безопасных расчетов или дистанционной сделки. Заемщики — граждане РФ, основное место работы заемщика — организация, осуществляющая деятельность в области информационных технологий, аккредитованная Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Возраст заемщика от 21 до 50 лет на дату заключения кредитного договора. Доход для граждан РФ до 35 лет включительно без учета требований к уровню минимальной заработной платы. Доход для граждан РФ от 36 до 50 лет включительно от 120 тыс. рублей для сотрудников компаний, находящихся в городах-миллионниках (за исключением г. Москвы) и от 100 тыс. рублей для сотрудников компаний. Кредит предоставляется на приобретение у юр. Лица или ИП- первого собственника готового жилого помещения или приобретение у юр. лица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства. Сумма кредита в регионах с населением от 1 млн человек: до 18 млн руб., для остальных регионов — до 9 млн руб. Первый взнос — от 15%. Валюта кредита — рубли. Срок кредита — от 1 до 30 лет. У заемщика/созаемщика может быть только один кредит по данной программе.

Подробную информацию об условиях ипотечного кредита, об иных условиях его предоставления и погашения, и требованиях к заемщикам вы можете узнать в офисах банка ВТБ, на сайте www.vtb.ru или по телефону колл-центра 8 (800) 100-24-24 (звонок по России бесплатный).

6 Платеж по ипотеке рассчитан на примере квартиры № 120, расположенной в ЖК «Талисман» по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 45, исходя из размера первоначального взноса 15%, срок кредитования до 30 лет. Площадь квартиры: 41.70м2. Стоимость на 13.09: 5 040 905 руб.

7 Рассрочку предоставляет застройщик ООО СЗ «СИТИ Проект». Первоначальный взнос не менее 50% от базовой цены квартиры с внесением не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации договора долевого участия. Промежуточные ежемесячные платежи составляют не менее 30 000 руб. — в течение всего периода рассрочки, оставшаяся сумма — в последний день рассрочки платежа (не позднее 31.03.2024). В течение всего периода рассрочки индексация не начисляется. Подробности в отделе продаж по тел. (342) 207-17-07.

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