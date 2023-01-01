Максим Артамонов
Сергей Блинов назначен и.о. декана геологического факультета Пермского университета
Его предшественник займётся исследовательскими проектами вуза
Исполняющим обязанности декана геологического факультета ПГНИУ назначен заведующий научно-исследовательской лабораторией ИЭИ геологического факультета, кандидат геолого-минералогических наук Сергей Блинов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Он сменил на этом посту Павла Красильникова, возглавлявшего факультет с 2021 по 2023 год, который решил сосредоточиться на исследовательских проектах ПГНИУ. Павел Красильников — профессор кафедры инженерной геологии ПГНИУ.
Сергей Блинов окончил геологический факультет Пермского университета в 1989 году, а в 1991-м — спецотделение геологического факультета МГУ.
С 1998 по 2000 год обучался в очной аспирантуре ПГУ по специальности «Охрана окружающей среды». После окончания защитил кандидатскую диссертацию на тему «Основы применения геохимических барьеров для охраны окружающей среды».
Сфера его научных интересов — геоэкология, геохимия и гидрогеология. Сергей Блинов опубликовал более 150 научных работ. Является научным руководителем Школы юных геологов.
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