Алёна Бронникова В Пермском крае 18% работодателей откажутся от новогодних корпоративов в этом году За год почти половина компаний сократила расходы на корпоративные мероприятия Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском крае 18% работодателей намерены в этом году отказаться от проведения новогодних корпоративов. Такие данные приводит исследовательский центр Зарплата.ру.

Опрос проводился среди 1,9 тыс. руководителей российских организаций, в том числе из Прикамья. Результаты исследования показали, что траты на корпоративы в этом году сократили 43% пермских компаний.

В течение года 83% региональных организаций пришлось минимизировать траты в целом. Помимо праздников, основными статьями расходов, которые пришлось уменьшить в 2023 году, стали также расходы на рекламу — 35%, подарки для сотрудников — 32%, компенсация питания работников — 27%, командировочные расходы — 24%.

Кроме того, 19% опрошенных работодателей из Прикамья сократили расходы на обучение и развитие персонала, 17% — на отчисления в фонд оплаты труда, 16% — на подарки для клиентов, 14% — на корпоративный транспорт, 11% — на подбор персонала. Меньшая доля сокращений выплат оказались по статьям представительских расходов (10%), программ добровольного медицинского страхования и аренды офисного помещения (9%).

Как показал опрос, в следующем году большинство компаний увеличивать расходы не планирует. Так, 85% работодателей также планируют экономить, а 49% компаний в 2024 году ждёт индексация зарплат. При этом в 23% индексация будет выборочной для определённых сотрудников, а в 28% индексация не ожидается.





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