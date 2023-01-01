Максим Артамонов В Прикамье полиция задержала закладчика из Таджикистана Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

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В Березниках следственный отдел полиции возбудил уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана 1998 г.р. Его подозревают в покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размере.

Полицейские задержали мужчину ночью. В ходе досмотра у него в сумке обнаружили и изъяли 100 свертков с порошкообразным веществом бежевого цвета. Вес изъятого вещества составил 38,22 г. На съёмной квартире у мужчины полицейские также обнаружили и изъяли пакет с комкообразным веществом коричневого цвета общим весом 535,5 г. После экспертизы выяснилось, что оба вещества – героин.

Также полиция обнаружила и изъяла ещё 166 фольгированных свертков и два пакета с порошкообразным веществом бежевого цвета общим весом около 250 г. По данным полиции, подозреваемый приехал в Пермский край, чтобы делать тайники-закладки с наркотиками на территории Березников.

Он находился в России нелегально и планировал заработать деньги незаконным путём, работая курьером в интернет-магазине. Он должен был получать крупную партию наркотиков, готовить её к последующему сбыту и раскладывать в разных частях города.

Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование уголовного дела продолжается. За нарушение режима пребывания в РФ на него составлен протокол об административном правонарушении.

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